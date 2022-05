Tentata violenza sessuale nelle campagne di Guasila, denunciato un uomo

Ieri a Guasila, i carabinieri della locale Stazione, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, hanno denunciato per molestie sessuali un uomo residente in quel comune, incensurato. I militari, a conclusione delle loro indagini, hanno individuato chiari indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che nello scorso mese di marzo, a Guasila, in una località periferica prossima alla zona industriale, aveva tentato di molestare una 44enne del luogo. La donna in quel pomeriggio, mentre si trovava da sola in campagna per una salutare passeggiata, era stata raggiunta dopo un pedinamento da un furgone bianco dal cui posto di guida il conducente l’aveva invitata a salire sul mezzo, per consumare con lui un rapporto sessuale. Spaventatissima, la donna si era dileguata velocemente e aveva immediatamente raggiunto la Stazione dei Carabinieri fornendo un’accurata descrizione dell’accaduto, ma le iniziali ricerche avevano dato esito negativo. La donna era riuscita a scattare qualche foto al furgone e parzialmente all’uomo, questo ha consentito ai militari di individuare il responsabile delle molestie sessuali.