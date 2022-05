Monumenti aperti: 7 e 8 maggio a Carbonia e Padria

Sabato 7 e domenica 8 maggio i comuni di Carbonia e Padria aprono i loro monumenti per la loro edizione locale della manifestazione.

Si tratta di 2 comuni che fanno già parte del circuito della manifestazione e organizzano la loro edizione locale di Monumenti Aperti come un appuntamento costante per la tradizione culturale del paese:

Carbonia, dopo cinque anni, ritorna nel circuito della manifestazione per festeggiare la sua quindicesima edizione locale. Sabato 7 maggio dalle 16 alle 20 e domenica 8 maggio dalle 09 alle 13 e dalle 16 alle 20 saranno aperti 21 monumenti. Tantissimi gli eventi collaterali in programma e diversi gli operatori economici che garantiscono l’apertura del proprio esercizio commerciale in occasione della manifestazione.

Padria, conferma la sua adesione alla manifestazione per l’ottava volta aprendo 8 monumenti simbolo per il paese secondo i seguenti orari: sabato 7 maggio dalle 15.30 alle 19 e domenica 8 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.