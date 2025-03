Tensione a Villanova, auto bruciata nella notte e aria irrespirabile per gli abitanti: “Qui siamo fuori controllo”. Il racconto di un residente del quartiere: “La sorpresa stamattina è quest’auto incendiata quasi davanti al mio garage. Aria irrespirabile e diverse centinaia di m² pieni di fuliggine e residui carboniosi di diversa pezzatura. Chi scrive ha lavorato oltre 2 ore per rimuovere le scorie – dov’era possibile – e pulire tutt’intorno e il marciapiede.

Preso atto che non molto tempo fa un camioncino, finito allo stesso modo, è rimasto lì, poco lontano dal luogo incriminato, a imperitura memoria per circa un mese, mi chiedo quando chi di dovere ci libererà di quest’opera d’arte, suggestiva, ma velenosa.

Siamo nel quartiere di Villanova e nella centralissima via San Giovanni e l’auto è quasi in mezzo alla strada e in sosta vietata!”.