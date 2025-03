Le strisce pedonali a Cagliari sono ad un tempo un problema e un mistero. Alcune vengono soppresse senza una ragione apparente, altre vengono realizzate come vere e proprie barriere contro il traffico automobilistico, altre rimangono mesi e mesi senza essere rifatte, ormai quasi invisibili. Ogni mese leggiamo il rendiconto del Comune sugli interventi effettuati dall’ Impresa incaricata ad eseguire i vari lavori come pure le denunce sulla pericolosità di certe situazioni esistenti.Ma la realtà vera è un’altra cosa, specie in Centro Storico.

Basta recarsi all’Arco di Palabanda, tra Via Caprera e il Corso per trovarsi di fronte a strisce pedonali ormai invisibili da mesi e mesi, così come lo Stop che da Via Palabanda immette nel Corso. Per non parlare dei marciapiedi e delle strade comprese nel quadrilatero Corso Vittorio Emanuele- Via Caprera- Viale Trieste – Via Pola dove regna il degrado più assoluto ed evidenti situazioni di pericolo per l’incolumità dei passanti. Eppure( ironia della sorte !!!) Ci passano anche Amministratori e Dirigenti, in primis lo stesso Assessore alla Viabilità Yuri Marcialis, anche per motivi di lavoro. Le foto scattate ieri ne sono fedeli testimonianze.