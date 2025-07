Temporali forti e localizzati spaccano in due la Sardegna: dove non piove si boccheggia e dopo la tempesta afa e caldo si ripresentano più prepotenti che mai. Uno strano pomeriggio dal punto di vista meteorologico, nel sud Sardegna, a Villacidro precisamente, una bomba d’acqua si è abbattuta nel centro abitato: decine di mm di pioggia caduti in pochi minuti e i centri vicini sono rimasti a bocca asciutta e senza internet e corrente elettrica. Le celle temporalesche, ampiamente annunciate dagli esperti, sono ancora in atto tra il Sulcis e il Campidano, tra il Medio Campidano e la provincia di Cagliari: tuoni e nuvoloni si sentono e si intravedono in lontananza pronti a generare temporali isolati e di forte intensità.