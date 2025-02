La bruttissima storia della 40enne violentata dal compagno a Tempio assume contorni sempre più inquietanti. Le forze dell’ordine, grazie anche alle informazioni fornite dalla vittima, hanno scovato il luogo dove avvenivano le violenze, una baracca di legno in una zona isolata nei pressi della localita Funtana di Li Frati alle falde del Limbara.

Si è poi anche scoperto che il 48enne aveva precedenti per abusi su un’altra donna per i quali aveva scontato una pena di 3 anni e 8 mesi conclusa lo scorso giugno. L’uomo ha anche scontato un anno per stalking e dovrà rispondere anche del reato di rapina ai danni della 40enne e di un’amica.