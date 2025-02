Tragedia in zona Giustiniana a Roma. Una ragazza di 25 anni è stata ritrovata senza vita ieri mattina. A dare l’allarme è stato il fidanzato 35enne della giovane. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, ma per la 25enne era penso troppo tardi. Nell’appartamento, dopo l’ispezione da parte delle forze dell’ordine, sono state ritrovate alcune dosi di metadone che non corrisponderebbero alla quantità normale di una prescrizione medica. Per questo, il 35enne è stato arrestato. Sul corpo della ragazza è stata disposta l’autopsia che potrà chiarire se la droga presente in casa possa aver causato o meno la morte della 25enne.