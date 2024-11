Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tempi di attesa regolari al pronto soccorso Brotzu, scontro sui dati Agenas: “Sardegna tra le peggiori sugli screening del cancro”. Secondo i dati nazionali pochissime attese al Brotzu e al Policlinico, ma si parla di meno di 48 ore. Gianfranco Angioni di Usb sanità non ci sta: “L’assessore della Sanità esulta per i dati di Agenas per i tempi d’attesa per la presa in carico dei pazienti entro la soglia delle 48 ore ( poca roba) al PS del Brotzu. Strano non dica niente per gli altri dati, visto che la Sardegna a livello nazionale è una delle regioni peggiori per gli screening oncologici.

Ma lui, l’assessore Bartolazzi che si era auto definito Rommbo di Tuono paragonandosi a Ri8va nel suo primo giorno con la giunta Todde, assicura: “L’obiettivo è rendere questi dati omogenei in tutta l’isola e per farlo occorre spingere su nuovi modelli organizzativi e sulla territorializzazione dei servizi. La situazione può ancora migliorare, sia potenziando i servizi erogati nei pronto soccorso isolani con nuove iniezioni di personale, sia potenziando la medicina territoriale in modo da evitare accessi impropri – aggiunge l’assessore – La Regione è fortemente impegnata nella costruzione della rete degli Ospedali e delle Case di comunità, per le quali sono disponibili risorse fra fondi PNRR, PNC cofinanziamenti regionali ed altri capitoli circa 138 milioni di euro complessivi”.