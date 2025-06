Nelle scorse ore i carabinieri di Furtei e Samassi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sostituzione della misura del divieto di avvicinamento con quella degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari. Il provvedimento riguarda un quarantottenne agricoltore residente a Samassi, separato e già sottoposto a divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’aggravamento della misura è stato richiesto dai militari di Furtei in seguito alla violazione registrata il 13 giugno 2025, quando l’uomo avrebbe rivolto frasi intimidatorie all’ex compagna, un quarantanovenne cagliaritana. Tale episodio si inserisce in un più ampio contesto di condotte persecutorie che, secondo quanto denunciato dalla vittima, comprendono ripetute telefonate, pedinamenti in presenza dei figli minori e insulti diffusi sui social.

Nella giornata odierna i carabinieri hanno rintracciato l’indagato a Samassi e gli hanno notificato l’ordinanza, accompagnandolo quindi presso la propria abitazione, dove dovrà scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari.