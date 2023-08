Tavolini e lavagnette in strada a Cagliari: tutto abusivo, multa da 4 mila euro a un ristorante di via Manno

Tavolini, sedie e lavagnette: tutto abusivo in un marciapiede a pochi passi da via Manno. E scatta una maxi multa da 4 mila euro per un noto ristorante del centro storico.

Il blitz della polizia locale risale alle 11 del mattino del 23 marzo scorso, giorno in cui gli agenti contestarono alla ditta “Aesse Service Srls”, titolare del locale “La piccola caffetteria ristorante” di via Cima, l’occupazione “senza prescritto titolo” del marciapiede mediante l’impiego di tavoli, sedie, fioriere e lavagnette per un totale di 48,50 metri quadrati.