“Tamponi per tutti i giocatori del Cagliari, ma un normale cittadino può pagare per sapere se è positivo?”

Vi siete mai chiesti se potete essere sottoposti volontariamente a un tampone per sapere se avete mai contratto il Covid a Cagliari? Anche a pagamento? Un quesito importante alla Regione, che ora viene avanzato dalla consigliera comunale di Fdi Enrica Anedda Endrich.

“La squadra del Cagliari lunedì sarà sottoposta al tampone. Sono contenta- spiega Enrica Anedda- il presidente della associazione dei Sindaci, Emiliano Deiana, suggerisce ai Comuni che apriranno di disporre l’obbligo di effettuare il tampone al personale delle attività che saranno autorizzate ad aprire. Giustissimo, auspicabile. Posso sapere come può ciascuno di noi fare il tampone, anche a pagamento? I reagenti ci sono? Perché alcuni lo possono fare e altri no?”, le domande di Enrica Anedda Endrich, al di là dei protocolli e dei sintomi che rendono obbligatorio il tampone, sono quelli di tantissimi cittadini.

Quando si capirà come tracciare davvero la diffusione reale del virus in Sardegna? E un cittadino, visto che lo farà la squadra del Cagliari, può pagare un tampone per sapere se è mai entrato in contatto col virus? Non resta che attendere se la Regione farà capire di più.