Tampone per tutti e mega pranzo per il matrimonio di Solinas a Cagliari: fregola e filetto di vitello dopo 11 antipasti

Tampone obbligatorio nonostante il super green pass, meglio non rischiare focolai. Un banchetto fuori dal convento San Giuseppe a Cagliari, con due uomini bardati da capo a piedi, accoglie i 250 invitati al pranzo di nozze di Christian Solinas e Magda De Miranda. Chi è negativo entra, chi dovesse risultare positivo deve rinunciare a gustare tantissime leccornie. Un ricevimento all’insegna dello sfarzo, tante sale piene con candele sui tavoli e molti, molti fiori. E un menù da leccarsi i baffi, con decine di piatti che escono dalle cucine del locale. Ecco la lista completa, partendo dagli antipasti, chiamati “apertivi di benvenuto”: piccoli bocconcini di pasta sfoglia farciti di verdure, cartoccini di delizie di mare fritte, verdure dell’orto in tempura, prosciutto al taglio del coltello e della Berkel, spiedini di gamberi gratinati con lardo di Sorso, vellutata di ceci con guanciale di Desulo, crema di zucca con caprino aromatico, mazzolino di fagiolini in abbraccio di pancetta, burratina con datterini e bottarga su letto di pesto, quenelle di baccalà su crema di lenticchie e polpettine di melanzane, tutto innaffiato con Franciacorta e Brut, analcolici alla frutta per chi è astemio.

I primi? Fregola con cozze, calamari e gamberi, lorighittas in crema di erborinato con radicchio brasato e pancetta, filetto di vitella all’Anghelu Ruju su sfogliata di patate con soufflè di pecorino giovane, sorbetto al mandarino per “sciacquarsi” la bocca e due vini “recenti” del 2017 e 2020. A seguire: la torta del matrimonio, la pastiera di grano al profumo di fiori d’arancio, la cheesecake ai frutti di bosco, la frutta fresca, champagne extra Brut del 2013, poi la confettura, il torrone caldo e “l’angolo” dei dolci sardi, con Angialis e un Argiolas del 2015. E, per chi vuole, c’è anche il cocktail bar attivo: amari e liquori e pure le caldarroste. .