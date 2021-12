Crash in viale Marconi, schianto tra Panda e Kuga: due donne incastrate nelle lamiere

Incidente stradale in viale Marconi, intervengono i Vigili del Fuoco. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 14:30 circa in viale Guglielmo Marconi all’altezza del centro commerciale Maury’s per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare sono rimaste coinvolte in uno scontro due autovetture una Ford Kuga e una Fiat Panda dove all’interno sono rimaste incastrate due donne.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco congiuntamente ai sanitari del 118, hanno provveduto ad estrarre le due donne, trasportate in ospedale con le ambulanze, non sono in pericolo di vita. Illeso il conducente della Ford Kuga. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.