Tampone per lavorare e viaggiare, per tutto il resto servirà il super Green Pass: le novità in arrivo dal Governo

Il tampone antigenico o molecolare, la cui validità dovrebbe essere ridotta a 24 e 48 ore, potrà essere utilizzato solo per lavorare e viaggiare. Per tutte le altre attività bisognerà avere il super Green Pass, che sarà rilasciato a chi è vaccinato. E’ questa, stando alle anticipazioni che arrivano da Roma, la linea del governo, che sarà contenuta nel decreto messo a punto dopo le consultazioni con gli scienziati, in allarme per la situazione in continuo peggioramento e preoccupati soprattutto della possibilità che le terapie intensive tornino a riempirsi. Le Regioni continuano a fare pressing sul Governo, affinché salvi in qualche modo i vaccinati dalla restrizioni che ormai sembrano inevitabili visto il peggiorare quotidiano della situazione: non una punizione per i no vax, spiegano i governatori, ma anzi un premio per chi ha deciso di immunizzarsi, con libero accesso ovunque.

Altra importante novità contenuta nel decreto, la validità del tampone, che sarà probabilmente ridotta a 24 ore per l’antigenico (ora vale per 48 ore) e a 48 per il molecolare (ora 72). Per quanto riguarda la durata del Green Pass, chi non si sottopone alla terza dose o comunque al richiamo del vaccino, lo perderà dopo 9 mesi dall’ultima inoculazione.

Il Governo sta inoltre valutando se rendere obbligatorio il green pass per metropolitane e autobus. Ma tra i ministri e i tecnici ci sono molti dubbi: il problema più difficile da risolvere è naturalmente quello dei controlli.

Con il super Green Pass si avrà dunque libero accesso a bar e ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema, stadi, discoteche, musei, mostre, sale giochi. Ovunque, insomma. Ma gli italiani hanno paura: stanno aumentando in modo esponenziale le disdette dai luoghi di vacanza, soprattutto quelli di montagna, anche per la situazione particolarmente delicata dell’Alto Adige e della Valle d’Aosta.

Sarà infine confermato l’obbligo di sottoporsi alla terza dose per i sanitari, medici, infermieri e lavoratori delle Rsa, mentre resta sempre in piedi il dibattito sull’obbligo di vaccino per tutti: ultima spiaggia a cui Palazzo Chigi ricorrerà se la situazione contagi andrà di nuovo fuori controllo.