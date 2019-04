Incidente stradale sulla s.s. 554 in direzione Sassari.

L’incidente, avvenuto intorno alle 8:30, ha coinvolto tre auto, che per cause ancora da accertare si sono tamponate nella corsia di sorpasso. Ferite alcune persone che sono state affidate al personale del 118 intervenuto sul posto insieme alla polizia stradale per i rilievi di competenza e ai vigili del fuoco del comando di Cagliari.