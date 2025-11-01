Tragedia nella notte a Torre del Greco, provincia di Napoli. Un poliziotto di 47 anni di Portici, Aniello Scarpati, è morto nell’ impatto con un Suv che ha travolto la sua volante di servizio. Sembra che la vettura procedesse ad alta velocità e abbia poi invaso la corsia opposta, colpendo la volante di Scarpati.

Come reso noto dalla Questura di Napoli e stando alle prime ricostruzioni, il suv- con a bordo sei persone- avrebbe urtato la volente facendola precipitare in un dirupo. Troppo gravi i traumi per il 47enne, mentre è ricoverato in prognosi riservata il collega.

L’uomo alla guida della vettura si è dato alla fuga, mentre gli altri 5 passeggeri, fra cui dei minori- sono stati ritrovati in ospedale dove sono stati medicati.

Al momento si indaga per omissione di soccorso. Scarpati, stando a quanto riferito, era in servizio per sostituire un collega. Lascia la moglie e 3 figli.