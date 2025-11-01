Una morte assurda ha colpito un giovane di 25 anni la scorsa notte sulla statale 16 vicino l’aeroporto di Bari-Palese, in direzione Foggia.

Stando alle prime informazioni il giovane, Cosimo Magro, si era fermato per aiutare un altro automobilista quando è stato investito. Purtroppo, le ferite del 25enne erano troppo gravi e non ce l’ha fatta.

Ricoverato all’ospedale San Paolo di Bari l’amico che si trovava con lui.

Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso, l’auto è stata sequestrata e sono stati effettuati i test di rito.