Nel corso della notte appena trascorsa, a Porto Torres, Sorso e Sennori, numerose pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Porto Torres, con il supporto di militari delle locali Stazioni, hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio predisposto allo scopo di contrastare le violazioni del codice della strada e dei reati in genere, con particolare attenzione anche all’abuso di alcool.

In particolare il servizio è stato posto in essere in occasione della notte di Halloween con l’obiettivo di tutelare la sicurezza collettiva, mantenere alta l’attenzione sul territorio e prevenire situazioni a rischio intensificando la presenza dell’Arma nelle aree maggiormente frequentate. Nel dettaglio Carabinieri hanno identificato 37 persone e controllato 27 veicoli procedendo anche al deferimento di 2 uomini, uno perché trovato in possesso di oggetto atto ad offendere e uno per guida in stato di ebbrezza.

Infatti nel primo caso i militari dell’Arma hanno scovato a seguito di perquisizione veicolare un manganello telescopico nascosto all’interno dell’auto sottoponendolo a sequestro e nel secondo, a seguito di alcool test, veniva accertato che l’uomo si era messo alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti imposti dall’attuale normativa con il conseguente ritiro della patente.