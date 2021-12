Addio a Susanna Arzu, la mamma coraggio di Lanusei è morta: “Ciao Susy, hai lasciato un segno profondo”

Se n’è andata a 60 anni, dopo aver combattuto per decenni contro una malattia che, più volte, si era ripresentata nella sua vita. Susanna Arzu non c’è più, Lanusei sotto choc e tutta la Sardegna piangono la “mamma coraggio”. Commerciante, per tanti anni ha lavorato in diversi negozi di abbigliamento, era stata colpita da una leucemia che era riuscita a sconfiggere. Aveva deciso di adottare tre bambini, non potendo avere figli per delle complicazioni voleva lo stesso una famiglia. Il suo cuore si è fermato oggi, Susanna – Susy per tutti – ha perso l’ultima battaglia contro il cancro. Era conosciuta non solo a Lanusei, paese nel quale è cresciuta e aveva creato la sua famiglia, ma in tutta l’Isola. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: “Grazie, Susy, per la bellezza che hai portato nel mondo”, scrive Michela M. “Che la terra ti sia lieve, il mondo ha perso una persona eccezionale”, aggiunge Carla V. “Ciao Susy, ora sei uscita dalla tua gabbia di dolore e sofferenza per volare libera in un mondo di pace e di Amore Eterno”, scrive, postando una foto che ritrae una Susanna sorridente, Roberto Piras.

Cordoglio da parte dell’amministrazione comunale di Lanusei. Il vicesindaco Salvatore Zito, con la voce rotta dalla commozione, ricorda “Susy, una donna molto conosciuta, stimata e coraggiosissima. È stata colpita più volte dalla malattia ma si è sempre rialzata, vincendo tante battaglie. Ha avuto la serenità e la volontà di adottare tre bambini, dando a loro, al marito Franco e a tutti tanto amore. La sua mancanza crea in tutti noi un vuoto”, dice Zito, “tutta la nostra comunità è choccata. Per tanto tempo ha lavorato nel settore dell’abbigliamento, ci stringiamo attorno a tutti i suoi cari, Susanna è una donna che, per il suo coraggio, ha lasciato un segno molto profondo, non la dimenticheremo mai”. Domani, sabato 11 dicembre, alle 15:30, i funerali a Lanusei.