Orrore nel Cagliaritano: entra in casa della ex, la sequestra e la violenta per ore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ riuscito a farsi aprire la porta di casa, convincendola di volere solo un chiarimento. Ma, una volta entrato in casa della ex, l’ha sequestrata e violentata per ore: è accaduto ieri nell’hinterland di Cagliari. Il presunto responsabile, un uomo di 30 anni circa, è stato individuato, arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale e portato in carcere a Uta.

Le indagini dei carabinieri procedono con il massimo riserbo, per tutelare la vittima ancora sotto choc per l’accaduto. Dopo le ore di orrore a cui ha sottoposto la ragazza, l’uomo è andato via e lei è corsa in ospedale per farsi visitare. Dopo il suo disperato racconto a medici e carabinieri, l’uomo è stato fermato.