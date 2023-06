SuperEnalotto, vincita record a Quartucciu: centrato un “5+1” da 647mila euro

Il SuperEnalotto fa centro in Sardegna, a Quartucciu. Una schedina ha centrato infatti un “5+1” da 647063,27 euro nella primissima estrazione di giugno. Il tagliando vincente è stato convalidato nella tabaccheria Punto centrale di Giuseppe Pisu, in via Nazionale 202, aperta da oltre mezzo secolo. Nessun “6” in tutta Italia nella seconda estrazione della settimana, con il jackpot che sale vorticosamente a 39,3 milioni di euro. A darne notizia è Agipronews, l’agenzia nazionale di stampa dei giochi e delle scommesse. E, intanto, in provincia di Cagliari qualcuno starà sicuramente brindando e festeggiando la grossa vincita economica. Ed è già partita la caccia al fortunato o fortunata: il Punto centrale è anche un bar, e c’è quindi un grande passaggio di clienti ogni giorno, che magari puntano anche su altri concorsi diversi dal SuperEnalotto: in via Nazionale 202, però, la fortuna è di casa.

“Abbiamo ottenuto una vincita simile dieci anni fa, sempre al SuperEnalotto”, racconta a Casteddu Online il titolare, Giuseppe, figlio d’arte. Il padre e la madre hanno gestito la tabaccheria sin dal primo giorno della sua apertura, da vent’anni dietro il bancone c’è anche lui. “Non riesco ad immaginarmi chi possa essere il vincitore. Di sicuro, da noi giocano anche tanti anziani pensionati e giovani, gente comunque bisognosa. Posso solo augurarmi che la schedina vincente sia tra le mani di uno di loro”.