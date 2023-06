Nato da un giorno e in pericolo di vita, scatta il trasporto urgente dalla Sardegna a Genova

Un neonato di appena un giorno di vita, nato all’ospedale di Sassari, è stato trasportato d’urgenza a Genova, protetto in una culla termica, con un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario d’emergenza si è reo necessario per delle gravi complicazioni: il piccolo aveva necessità di ricevere tutte le cure del caso dei medici del Gaslini di Genova. Il volo è andato come da programma e il piccolo, in brevissimo tempo, è stato affidato alle cure dei dottori.