Schianto tra due auto in viale Marconi a Cagliari, traffico rallentato ma nessun ferito

Incidente senza feriti, fortunatamente, in viale Marconi a Cagliari. Due auto, forse a causa di un tamponamento, si sono scontrate: tanto il vetro finito sull’asfalto, i due guidatori si sono fermati sul marciapiede destro portando quanto più vicino le due macchine per cercare di creare meno disagi possibili al traffico. Ma qualche rallentamento è stato comunque inevitabile. Il traffico è tornato scorrevole in meno di un’ora e per nessuno dei coinvolti si è reso necessario il trasporto all’ospedale.