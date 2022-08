Sulla Sardegna scatta l’allerta gialla per i temporali, ma la pioggia non spezza il caldo

Due giorni di allerta meteo gialla sulla Sardegna, inclusa la zona del Cagliaritano, con la pioggia in arrivo che però non riuscirà a spezzare la robusta e folle catena del caldo opprimente. La Protezione Civileha diramato un avviso di allerta che riguarda Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura. Sta già piovendo sulla Gallura, nuvole e acqua arriveranno in gran parte del sud dell’Isola nella giornata di domani, martedì nove agosto. Ma la colonnina di mercurio resterà sempre sopra i trenta gradi, e da giovedì ritornerà il sole cocente: una beffa nella beffa, con sardi e turisti costretti ad aprire l’ombrello, almeno temporaneamente, al posto dell’ombrellone, ma a dover anche boccheggiare per le percentuali, sicuramente alte, che raggiungerà l’umidità su tutta la regione.