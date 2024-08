Sud Sardegna, tornano i maxi sbarchi dei migranti: ben 26 approdano nel Sulcis poche ore. E’ di nuovo emergenza, i carabinieri sono dovuti intervenire per diversi sbarchi tra Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada. Tra loro anche diverse donne e bambini.

Sant’Anna Arresi, 3 agosto 2024 – Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Centrale Operativa, hanno rintracciato 11 cittadini extracomunitari, di cui 5 uomini, 2 donne e 4 minori, presumibilmente di nazionalità algerina, nel parcheggio della 1^ spiaggia di Porto Pino. Gli extracomunitari, apparsi in buone condizioni di salute, sono stati trovati dopo essere sbarcati lungo la costa. L’imbarcazione utilizzata per lo sbarco non è stata rinvenuta. Teulada – Sempre nella notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Teulada hanno rintracciato sette cittadini extracomunitari di presunta nazionalità algerina presso il porto turistico di Teulada. Gli uomini, tutti maggiorenni e in buone condizioni di salute, non hanno fornito dettagli sul luogo dello sbarco. L’imbarcazione non è stata rinvenuta. Sant’Antioco – Infine, presso il porto commerciale di Sant’Antioco, il pattugliatore della Marina Portoghese “PRT Barreta”, assetto Frontex, ha rintracciato otto cittadini extracomunitari di presunta nazionalità algerina al largo dell’Isola del Toro. Gli uomini, tutti maggiorenni e in buone condizioni di salute, hanno lasciato l’imbarcazione alla deriva. Dopo le formalità di rito, espletate grazie all’Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato, i migranti sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di Monastir con il supporto di una ditta di trasporti convenzionata e la scorta delle forze dell’ordine.