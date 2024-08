Storico oro nel windsurf: la cagliaritana Marta Maggetti porta la Sardegna sul gradino più alto del podio olimpico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Marta Maggetti è medaglia d’oro nel windsurf, ventiquattro anni dopo Alessandra Sensini. Basterebbe già questo. E invece è anche di più: perché l’oro l’ha preso grazie a un capolavoro, un’intuizione durante la bolina, una virata assai anticipata rispetto alle avversarie, forse anche per un errore della sua principale avversaria, la favoritissima Emma Wilson e Marta si è trovata lì davanti, battuta anche l’israeliana Kantor.

Maggetti ha conquistato la finale a tre e la medaglia sicura con le ottime regate dei giorni scorsi e la semifinale di questa mattina. Nell’ultimo attoè rimasta attaccata alle avversarie nella prima parte della gara, poi con un capolavoro tattico ha trovato il sorpasso e la medaglia d’oro.

“In due giorni la Sardegna conquista due medaglie olimpiche per l’Italia! Siamo enormemente orgogliose ed orgogliosi per la vittoria della cagliaritana Marta Maggetti, oro nel windsurf, e per la medaglia d’argento conquistata nel canottaggio dall’oristanese Stefano Oppo in coppia col compagno Gabriel Soares. Complimenti da tutta la Sardegna. Bravissima e bravissimi!”, ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde.