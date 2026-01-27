Il mistero dei resti dell’imbarcazione rinvenuta su una spiaggia del Sud Sardegna: potrebbe trattarsi di scialuppe di un galeone francese del 1780. È insabbiato al largo del golfo degli Angeli a circa 400 metri dalla riva. Già noto alla soprintendenza, vari pezzi sono stati rinvenuti in questi giorni anche in un’altra spiaggia sempre del Sud Sardegna, portati in riva dalla mareggiata dei giorni scorsi. Il mare prende e poi restituisce, insomma, un patrimonio di inestimabile valore che racconta la storia del passato.
Le raccomandazioni degli esperti: “In questi casi è bene avvisare subito le autorità di competenza per l’immediato recupero dei resti. È un bene di tutti, lo studio e la conservazione permette di arrichire la conoscenza e far in modo che tutti possano vedere, conoscere ciò che emerge dai tempi lontani. In questi casi, dunque, si può comunicare tramite mail [email protected]il ritrovamento indicando l’esatta posizione oppure chiamando ai numeri specificati dopo aver effettuato una breve ricerca sul web”.
Le raccomandazioni degli esperti: “In questi casi è bene avvisare subito le autorità di competenza per l’immediato recupero dei resti. È un bene di tutti, lo studio e la conservazione permette di arrichire la conoscenza e far in modo che tutti possano vedere, conoscere ciò che emerge dai tempi lontani. In questi casi, dunque, si può comunicare tramite mail [email protected]il ritrovamento indicando l’esatta posizione oppure chiamando ai numeri specificati dopo aver effettuato una breve ricerca sul web”.