Circa duecento persone hanno scelto di scendere comunque in piazza per manifestare contro ogni tipo di violenza e genocidio. Proprio oggi, nella Giornata della Memoria, l’Associazione A Foras aveva dato appuntamento a questo pomeriggio in Piazza Garibaldi a Cagliari, nonostante la Questura non avesse autorizzato il Corteo.

“𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗢 𝗖𝗘𝗡𝗦𝗨𝗥𝗔?”, si chiede l’associazione.

“CONSIDERATO che il 27 gennaio ricorre il “Giorno della Memoria”, ricorrenza internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto e degli altri deportati e che, oltre all’elevata valenza simbolica, istituzionale e civile per noi la memoria deve servire “Affinché simili eventi non possano mai più accadere” [𝐿𝑒𝑔𝑔𝑒 211/2000]

VISTO l’attuale genocidio del popolo palestinese e il disastroso scenario geopolitico, abbiamo chiamato una manifestazione avente come slogan 𝐑𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐞̀ 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞, che la questura di Cagliari però reputa antagonista e confliggente.

Non essendoci alcun conflitto fra la nostra manifestazione e le altre iniziative che vogliono Ricordare e Resistere in questa giornata”. E si appella a tutti coloro che credono nelle stesse idee. “𝗜𝗻𝘃𝗶𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁𝗮̀ 𝗮𝗱 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 con noi contro chi sostiene il genocidio dei popoli e contro chi censura le lotte stesse”. La manifestazione ha quindi proseguito in tranquillità in un centro città sorveglianza ma senza particolari problemi.