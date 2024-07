Sud Sardegna offline, da mesi la linea internet a singhiozzo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultimo caso è avvenuto ieri, territorio di Assemini e Uta, in tanti hanno notato la propria connessione totalmente assente per ore. Un problema per comunicare, tutto oramai viaggia a 4/5 G e non c’è operatore che si salvi da questo disservizio. Contemporaneamente o alternati, tutti hanno mostrato difficoltà a garantire la connessione. Il motivo? Ignoto al momento. L’unica certezza è che è da mesi che si sussegue una connessione a singhiozzo: il Medio Campidano sembrerebbe la zona più colpita. Sanluri, Sardara, Serramanna in black out anche per giorni, aziende e commercianti impossibilitati a svolgere le attività lavorative. Le segnalazioni giungono soprattutto tramite social, un modo veloce e impeccabile per confrontarsi e capire se il problema è generalizzato oppure diffuso. In attesa, dunque, di comunicazioni ufficiali da parte degli enti preposti si spera di non incombere più in questa problematica anche se, la giornata di ieri, ha riproposto la questione facendo scaldare gli animi di chi, per svariati motivi, ha la necessità di avere una connessione stabile e funzionante e non a intermittenza.