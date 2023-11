Sud Sardegna, in arrivo mareggiate con onde alte più di sei metri: è allarme sino a Cagliari

Sud Sardegna, in arrivo mareggiate con ode alte più di sei metri: è allarme sino a Cagliari. Vento e mareggiate hanno portato alla pubblicazione di un Avviso di Condizioni Meteo Avverse. Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per vento e mareggiate che sarà in vigore dalle 21 di oggi, venerdì 24, alle 12 di domani, sabato 25 novembre 2023.

Come si legge nel Bollettino “dalla nottata di oggi e nella prima parte di domani, le coste della Sardegna, in particolare quella Occidentale, saranno interessate da venti di Burrasca che, nell’area del Sulcis-Iglesiente, potranno raggiungere raffiche di Tempesta. La situazione a grande scala favorirà anche lo sviluppo del moto ondoso sul Mar di Sardegna che, nel corso della notte, potrà superare i 6 metri d’onda significativa. Per effetto di questa situazione meteo, la costa Occidentale della Sardegna sarà interessata da una mareggiata. Il fenomeno potrà interessare anche la costa Settentrionale dell’Isola. Le condizioni meteo più avverse saranno di breve durata e nel corso della giornata di domani, si assisterà a una significativa riduzione dei fenomeni”.