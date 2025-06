Sos dai residenti, in particolare dai più anziani, all’amministrazione di Selargius: servono interventi urgenti e non più rinviabili a Su Planu, quartiere gioiello da anni ormai abbandonato a se stesso.

Guardate in che condizioni è il cosiddetto Parco delle ambulanze, chiamato così perché all’ingresso parcheggiano i mezzi di soccorso dei volontari di zona. Il pavimento è divelto in più punti, il che rende pericolosissimo camminare: considerato poi che è un parco frequentato in particolare dagli anziani e dove si organizzano eventi estivi per i più piccoli, il pericolo è ancora più grave. “Lo segnali per favore, io sono già caduta una volta, è pericolosissimo passare da qua”, ci dice Angela, spiegando che però passare dal parco le fa risparmiare strada e fatica per tornare a casa dopo aver fatto la spesa.

Non è una questione estetica, insomma: parliamo di sicurezza e incolumità dei cittadini.