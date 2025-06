Un tempo quartiere goiello pur se staccato di Selargius, ora periferia abbandonata e trascurata ormai da anni. Basta guardare il video, uno dei tanti che arrivano alla nostra redazione, per rendersi conto che Su Planu, quartiere dentro Cagliari ma sotto la giurisdizione di Selargius, lavori non ne vede da una vita. Eppure, è un quartiere modello per tante ragioni, pieno di famiglie con bambini, tanti anziani, moltissimi professionisti e un mercato immobiliare che resta in una bolla di grazia con prezzi milanesi mai scoppiata, segno che la zona è ricercata e apprezzata.

“Il sindaco Gigi Concu l’abbiamo visto qualche volta, forse una sola, in campagna elettorale al Parco dei bambini, quando è venuto a chiederci i voti. Poi, niente più”, è la lamentela unanime dei residenti. “Qui al massimo potano qualche albero e tagliano l’erba, altro non si vede. C’è abbandono e degrado ovunque: guardate i marciapiedi. Come fanno le mamme con le carrozzine, i disabili in sedia a rotelle o gli stessi anziani che rischiano di inciampare a ogni metro?”.

In effetti, le immagini parlano chiaro: i marciapiedi sembrano bombardati. “Stessa situazione nei parchi, in quello delle ambulanze non cadere su quella pavimentazione sconnessa è un’impresa impossibile, con tutti gli anziani che ci sono è davvero inaccettabile”.

Al momento, però, di lavori all’orizzonte non sembrano essercene. Guardate il video, siamo in via Boiardo, la più centrale del quartiere.