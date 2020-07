Altra ondata di strisce blu in centro a Cagliari: 70 stalli a pagamento in via Sonnino

Nuova ondata di strisce blu tra piazza De Gasperi e in via Sonnino. Dopo la sosta a pagamento nella zona di Monte Urpinu, un’altra sorpresa post covid in arrivo per automobilisti e commercianti. Via all’istituzione di nuovi parcheggi a pagamento, per la precisione 68: 56 lungo via Sonnino e altri 12 in piazza De Gasperi “lungo il lato di confine con la proprietà adiacente”. In vigore la tariffa ordinaria (50 centesimi la prima ora e 1 euro la seconda ora e successive) con orario di pagamento dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

E se per via Cugia eccetera la decisione fu dell’esecutivo di Zedda, stavolta la paternità della decisione è tutta della giunta Truzzu e ha già avuto il via libera del consiglio comunale. Ma perché queste nuove strisce blu in pieno centro? Per risarcire la Parkar, privata di 50 stalli dopo un accordo tra il Comune e i proprietari di un parcheggio di via XX Settembre.

I parcheggi erano di proprietà privata (dei proprietari di un palazzo tra via XX settembre e via Sonnino), ma sull’area c’era una servitù pubblica e così gli stalli venivano gestiti da Parkar che li riservava agli abbonati (con tariffa speciale). Ma il Comune, nell’ambito di una vertenza giudiziaria coi proprietari dell’immobile dove si trovano i parcheggi, nei mesi scorsi ha raggiunto un accordo coi privati. E per la definizione della controversia ha deciso di liberare l’area dalla servitù esistente, e così niente più spazi per la sosta.

E a rimetterci ora è la società di gestione dei parcheggi cagliaritani, costretta a rinunciare all’area via XX settembre e che si trova ora con 50 parcheggi in meno da gestire e su cui fare utili. E parte così la trattativa per risarcire la società di gestione della sosta. E il Comune, per garantire alla società gli stessi introiti, sceglie di rimodulare la dotazione dei parcheggi a disposizione di Parkar, compensando quelli venuti meno a seguito della transazione (50 con tariffa speciale), con gli stalli accanto al palazzo comunale di via Sonnino (68 con tariffa ordinaria), riservando alla società i nuovi stalli per la sosta a pagamento.