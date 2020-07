Tenta di sfondare la porta di casa dei genitori: pregiudicato arrestato a Quartu

Ha tentato di sfondare la porta dell’abitazione dei genitori, minacciandoli ripetutamente: un 54enne quartese con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri.

I fatti nella tarda serata di ieri a Quartu. In militari, intervenuti in via Cavaro, hanno accertato che l’uomo, in stato di alterazione psicofisica, aveva ripetutamente minacciato e insultato i genitori, tentando di entrare nell’abitazione sfondando la porta d’ingresso, desistendo solo una volta immobilizzato dai carabinieri.

Oggi è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento e meno di 200 metri dall’abitazione.