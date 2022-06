Strappa il braccialetto elettronico e scappa con il figlio, operaio di Senorbì nei guai

Si è strappato il braccialetto elettronico, si è messo al volante della sua Opel Corsa e, insieme al figlioletto, è scappato da casa. Un ventiseienne di Senorbì, pregiudicato, però, ha fatto poca strada. I carabinieri della stazione cittadina, insieme ai colleghi di San Basilio e Barrali, l’hanno trovato dopo poche ore e l’hanno arrestato per evasione e danneggiamento di dispositivi elettronici, Le immediate ricerche nell’abitazione e sul territorio hanno permesso ai carabinieri intervenuti di rintracciare e bloccare il fuggitivo nel centro abitato di Senorbì e consegnare nel contempo il minore, incolume, alla mamma. Dopo le formalità di rito, l’uomo è finito agli arresti domiciliari, così come disposto dal pm di turno, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna al tribunale di Cagliari.