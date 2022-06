Cagliari, catturato in via Seruci il 25enne che ha cercato di uccidere il rivale con una roncola

È stato un blitz ad alta tensione, quello compiuto dalla polizia a Cagliari in via Seruci, nel quartiere di Is Mirrionis. Ma alla fine un pregiudicato cagliaritano del 1997 è stato arrestato per l’aggressione di due giorni fa ai danni di un rivale, gravemente ferito al braccio. L’uomo, Erik Masala, come riporta l’Ansa, ha anche scagliato due rottweiler contro le forze dell’ordine. Il giovane si è barricato dentro il proprio appartamento minacciando di far esplodere il palazzo con lacune bombole. Ma alla fine il 25enne, pregiudicato, accusato di aver aggredito sabato notte un rivale con una roncola, si è arreso a polizia e carabinieri.

Portato in questura, il 25enne è stato sottoposto a fermo per lesioni personali gravissime e resistenza a pubblico ufficiale e sarà portato nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il fermo di polizia giudiziaria, motivato dal pericolo di fuga, è stato eseguito in questura insieme ai carabinieri della compagnia di Cagliari che stavano indagando sull’aggressione .