Strage di gatti a Torre delle Stelle: morti avvelenati a due passi dal mare

Non solo cani randagi, o liberi di vagabondare, sono i nemici dei felini di proprietà, bensì anche una o più sostanze velenose abbandonate nei pressi di

via Alcione e via Alderamin, dove sono stati rinvenuti quasi 10 gatti privi di vita. “Altri mancano all’appello” spiega un residente, “ho parlato con il veterinari che ha spiegato che potrebbe non trattarsi dei tipici bocconcini avvelenati, bensì anche di comune insetticida”. Non è esclusa una segnalazione alle autorità competenti.

Tempo fa aveva suscitato clamore il fatto che dei cani, in branco, avessero attaccato e ucciso diversi felini: ora, una nuova insidia, quella del veleno.