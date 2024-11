Iglesias, lutto cittadino per la tragica scomparsa di Aurora e Riccardo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lutto cittadino a Iglesias per la tragica scomparsa di Aurora Marcia e Riccardo Lai: “Con profondo dolore, il Sindaco di Iglesias, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e della comunità cittadina, esprime le più sentite condoglianze alle famiglie”. 17 anni, tragicamente scomparsi nell’incidente avvenuto questa notte sulla Strada Statale 130: due vite spezzate in pochi istanti, uno schianto contro una vettura, fatale per i ragazzi.

“In segno di rispetto ha comunicato il Comune – e partecipazione al dolore delle famiglie colpite, il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, la cui data sarà comunicata appena possibile. Durante il lutto cittadino, le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, le scuole medie superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, le manifestazioni pubbliche sospese. Si invitano i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive a esprimere, nelle forme ritenute opportune, la propria partecipazione al cordoglio.

La comunità di Iglesias si stringe attorno alle famiglie di Aurora e Riccardo, condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza”.