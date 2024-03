Strade sarde insanguinate, due morti in poche ore a Villasimius e Mogoro: addio a Alessio e Giulia

Due incidenti stradali macchiano di sangue le strade della Sardegna in poche ore, addio a un ventottenne di Villasimius e una 41enne di Morgongiori. La prima vittima, a livello cronologico, è Alessio Cireddu, 28enne di Villasimius, vittima di un incidente avvenuto nella periferia del paese. Il giovane era in sella al suo scooter, tutto solo. Nessuno si è preoccupato di lui per ore e solo un pastore, per caso, ha notato il suo cadavere e dato l’allarme.

L’altra morta è Giulia Erdas, 41enne mi Morgongiori che si è schianta violentemente, al volante di una Ford CMax non sua, contro un guardrail. Lascia due figli.