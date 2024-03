Sinnai, i colori rossoblù per ricordare Gigi Riva donati dai bambini dell’asilo

I colori rossoblù della bandiera del Cagliari, per ricordare Gigi Riva, donati al figlio Nicola dai piccoli dell’asilo: “Grazie bambini”. Un semplice gesto che ha scaldato il cuore di chi il campione lo aveva in casa e lo conosceva meglio di tutti, gli amati figli del mito scomparso di recente. I piccoli forse non conoscevano Gigi Riva, hanno provveduto, però, le insegnanti a raccontare perché l’Isola si era fermata innanzi al campione che ha segnato la storia non solo sul campo da calcio. “Oggi per la mia terra, così come per il mondo sportivo, è una giornata di cordoglio. Abbiamo dedicato le attività del pomeriggio a ricordare un grande, a comprendere il valore vero dello sport, un valore che non è fatto di soldi ma di passione, amore e fatica. Tutti a bocca aperta – aveva raccontato la maestra Stefania Zara tramite la sua pagina Facebook il 23 gennaio – a esultare nel guardare i suoi stratosferici goal durante il campionato 69/70, che ci ha visti campioni d’Italia per la prima e unica volta (almeno per ora). Orgogliosi di vivere in una terra che in tanti amano a tal punto da farla propria nel cuore. Le attività si sono concluse con il disegno di tanti cuori, impaginati per formare un bel libricino in memoria del nostro Mito e da donare a chi piú gli ha voluto bene (sperando che la nostra impresa vada a buon fine). Ciao Mito, ora anche i piccoli pulcini sanno chi sei”. Missione compiuta, i disegni sono giunti a destinazione ed è stato proprio Nicola Riva a rendere pubblico il dono ricevuto.