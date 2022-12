Strade, la promessa di Salvini per la Sardegna: “Nel 2023 lavori sulla Ss 131”

Poco più di 143mila euro per un solo intervento sulle strade della Sardegna previsto nel 2023 dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Si tratta “dell’adeguamento e messa in sicurezza della Ss 131 – Risoluzione dei nodi critici – 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000 – Lotto di completamento”. Da una parte per gli effetti dei fondi Anas sbloccati dal Cipess (4,55 miliardi per opere da Nord a Sud), dall’altra per l’attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti finalizzato a tagliare burocrazia e velocizzare i lavori. È previsto anche un significativo incremento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (1,8 miliardi), in netta discontinuità rispetto al passato.

La zona dell’intervento copre le province di Oristano, Sassari e Nuoro.