Cagliari – Strade e marciapiedi ko, pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti, la minoranza chiede una “verifica tecnica urgente delle strade più pericolose per l’incolumità pubblica, con particolare attenzione ai percorsi pedonali e ciclabili”.

Tante le segnalazioni ricevute da parte dei cittadini che ogni giorno devono combattere contro “un evidente stato di usura del manto stradale, con dislivelli, crepe, rattoppi irregolari e dissesti che compromettono la sicurezza della circolazione in diverse zone della città”. Non solo: “Si presentano nelle medesime condizioni i marciapiedi e tali condizioni rappresentano un grave pericolo per i conducenti di veicoli a due ruote, biciclette, motocicli, monopattini in particolare nelle aree prossime a incroci, attraversamenti pedonali”.

“I dislivelli lungo i marciapiedi rappresentano, invece, un rischio per i pedoni, potendo causare cadute con conseguenti traumi con gravi esiti, specie in età avanzata”.

I consiglieri Roberta Sulis, Raffaele Onnis, Edoardo Tocco, Alessandra Zedda, Roberto Mura, Stefania Loi, Pierluigi Mannino, Marcello Corrias hanno presentato un’interrogazione sulla questione: puntano il dito contro “strade con manufatti stradali non livellati (es. tombini e griglie di scolo), attraversamenti pedonali con pavimentazione irregolare e segnaletica deteriorata, marciapiedi e carreggiate con evidenti segni di degrado e riparazioni non conformi” e chiedono al sindaco Massimo Zedda e alla sua giunta “se sia stata effettuata una mappatura aggiornata delle strade cittadine con criticità strutturali e di sicurezza, quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria siano stati programmati o previsti per le strade che presentano queste criticità”.