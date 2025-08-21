Tragedia a Le Cannella, a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Un giovane di 22 anni, Filippo Verterame, è morto accoltellato dopo una rissa accaduta lo scorso martedì.

Il giovane è deceduto all’ospedale di Catanzaro dopo alcuni giorni di ricovero e la famiglia ha deciso di donare gli organi.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la lite sarebbe scoppiata fra due famiglie a causa di una manovra ritenuta pericolosa con l’auto.

La discussione sarebbe poi velocemente degenerata fino alla tragedia.