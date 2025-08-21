“Cagliari è una città sempre più sporca, Zedda e il centrosinistra nascondono il degrado della città”. Parte un durissimo attacco dei consiglieri del centrodestra a Cagliari: “Il centrosinistra vuole nascondere il degrado della Città: la nuova narrazione non cancella la realtà.

Negli ultimi mesi i cittadini hanno sotto gli occhi una città sempre più sporca, trascurata, segnata da degrado e incuria. Cumuli di rifiuti, sporcizia nelle strade, zone lasciate all’abbandono: questo è ciò che vivono ogni giorno i residenti, nonostante le promesse elettorali del centrosinistra.

Le condizioni attuali non sono casuali: da ben 9 (e per i prossimo 9) il centrosinistra ha imposto alla città un sistema di raccolta porta a porta spinto, senza mai offrire alternative reali a chi, con impegno, fa la differenziata. Una scelta che, invece di premiare i cittadini virtuosi, ha finito per aggravare i problemi, contribuendo al degrado che oggi è sotto gli occhi di tutti.

Oggi, di fronte all’evidente fallimento nella gestione dei problemi, la maggioranza sceglie di imboccare una nuova strada: cambiare la narrazione. Dopo aver descritto la città come un “campo di guerra” in campagna elettorale, adesso vogliono convincere i cittadini che i problemi non esistono, che il degrado sia solo un’esagerazione o una percezione.

Ma la realtà non si può nascondere dietro alle parole. I cittadini vedono e subiscono ogni giorno la mancanza di decoro, la scarsa attenzione all’igiene urbana e l’assenza di soluzioni concrete.

Non serve modificare la narrazione: servono risposte, responsabilità e azioni immediate. Fingere che tutto vada bene non renderà la città più pulita né più vivibile.

Il centrosinistra dimostra così di non avere né visione né coraggio amministrativo: prima ha cercato consensi dipingendo una città in emergenza, ora cerca di salvarsi negando i problemi che non è stato capace di affrontare.

I cittadini meritano trasparenza e serietà, non propaganda”, conclude così il comunicato diffuso dai consiglieri del centrodestra del consiglio comunale di Cagliari.