Ancora pioggia incessante, da ore il sud Sardegna è interessato dall’ennesima perturbazione che sta creando problemi alla viabilità e alle strade.

A Siliqua le piogge di queste ore hanno fortemente pregiudicato la viabilità della Strada Provinciale 2:

“In modo particolare nel tratto tra l’incrocio di Zinnigas e l’incrocio del Castello di Acquafredda la circolazione è pericolosamente compromessa a causa della presenza di abbondante acqua sulla strada” spiega la protezione civile Pan Siliqua. “Vi raccomandiamo la massima prudenza e possibilmente l’utilizzo di viabilità alternativa”.

A Sestu una enorme voragine si è aperta in via Monserrato. Dopo le segnalazioni da parte dei cittadini, le istituzioni sono prontamente intervenute per transennare il pericolo.

A Sanluri, invece, liquami e residui sono fuoriusciti dal tombino situato in via Carlo Felice: segnalato dai residenti, è un’altra conseguenza delle abbondanti precipitazioni che, secondo gli esperti, dureranno tutta la giornata.