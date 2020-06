Strada inagibile a S’Oru e Mari di Quartu da quasi un anno: “Siamo in ostaggio, continua a crollare” (VIDEO)

Strada inagibile a S’Oru e Mari di Quartu Sant’Elena da quasi un anno. Le segnalazioni da parte dei residenti del luogo si susseguono: “La strada è bloccata da tanto tempo e continua a crollare. Quanti disagi e quanto tempo dovrà passare per qualche intervento di consolidamento?” scrive una cittadina. È da circa vent’anni che non si ferma l’erosione marina, ossia l’asportazione superficiale di materiale ottenuta con azione di attrito da parte del mare. Il comune ha transennato e posizionato delle barriere per delimitare l’area e impedirne l’accesso.

“È la natura che si sta riprendendo i suoi spazi – spiega Graziano Milia – il problema non è la quantità di acqua che arriva con il moto ondoso, bensì le mareggiate. Il terreno è molto fragile. Il problema non è di semplice soluzione ma si potrebbe studiare un intervento di contenimento che vada a buon fine per i prossimi decenni”. Per il momento, gli appassionati di corse e passeggiate non rinunciano a trascorrere qualche ora in questa via che costeggia il mare con la speranza che, prima o poi, possa essere intrapresa una azione risolutiva da parte delle autorità competenti.