“Stop alla mattanza dei gattini, sì all’oasi felina all’Anfiteatro di Cagliari”

A Radio Zampetta Sarda Giacomo Santoru, volontario dei I Mici Dell’Orto di Cagliari chiede di mettere fine alla mattanza dei gatti che vengono investiti, dando vita a un’oasi felina all’interno dell’Anfiteatro.

I Mici dell’Orto sono un gruppo di colonie feline situate nell’area tra Buoncammino, l’Anfiteatro Romano, l’Orto Botanico e i giardini interni tra la Caritas e l’Orto dei Cappuccini per un totale di circa 40 gatti.

Santoru spiega i pericoli che i gatti vivono quotidianamente e tra il più preoccupante è quello di essere investiti, il suo appello è rivolto sia a tutela dell’ambiente che dei gatti creando un’oasi protetta in una delle zone dismesse da anni all’interno dell’Anfiteatro; ” C’è un casolare in disuso che sarebbe perfetto per creare una piccola oasi protetta e poter mettere al sicuro i gatti con cibo e cucce. La Dott.ssa Piroddi Assessore all’Ambiente e tutela degli Animali ha fatto un sopralluogo e ha convenuto che sarebbe un’ottima scelta.”

I volontari dei I Mici Dell’Orto aspettano speranzosi di poter avere al più presto un incontro con le Istituzioni di competenza e nel frattempo fanno un appello per Minerva una gattina storica della Colonia che da un mese è scomparsa.

Minerva è una micia di circa 12-13 anni scomparsa dalla colonia dell’anfiteatro romano da una ventina di giorni: la gatta era in buona salute ed escludiamo che sia stata investita, tuttavia non sappiamo dove possa essersi allontanata, presumibilmente verso le zone di Stampace, Buoncammino, Orto Botanico e Viale Merello…grazie di cuore a chi vorrà condividere questo annuncio fra i propri contatti, nella speranza di avvistamento vi preghiamo di contattare questo numero 3473695405

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda