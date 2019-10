Stop al nuovo centro commerciale alla Fonsarda: c’è il no del Comune di Cagliari

Niente grande struttura di vendita in via Biasi. Per ora c’è il no del Comune di Cagliari al progetto previsto dall’impresa Cadeddu nell’ambito della lottizzazione Oliveto nel rione Fonsarda. Il piano, già approvato in consiglio comunale, prevede in totale 75 mila metri cubi, 32 mila dei quali per residenze (palazzi di 7 piani alti oltre 24 metri) 28 mila di centro direzionale e servizi e 11 mila di spazi commerciali, una grande struttura di vendita.

Ma su centro direzionale e spazi commerciali il Comune di Cagliari ha rigettato la proposta. Decisivi i pareri contrari del Servizio Edilizia Privata dello stesso Comune, unito a quelli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Servizio Tutela Paesaggistica della Regione.