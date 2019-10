Cagliari, no del Comune a Mc Donald’s: niente fast food alla Marina

No del Comune di Cagliari al Mc Donald’s in via Dettori. Decisivo il parere del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale – UTP Comunale, del comune di Cagliari che ha rigettato la proposta della Mc Donald’s Development Italia. La società della nota catena aveva chiesto l’ok ai lavori di modifica di un immobile all’angolo tra via Dettori e via Baylle. Il progetto prevedeva una diversa distribuzione degli spazi interni e lavori anche all’esterno come serramenti, arredi e anche insegne. Ma per ora da parte del Comune c’è il no.