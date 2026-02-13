Stella di mare 1 e “il litorale nel degrado”, Fratelli d’Italia: “Ora la sicurezza è a rischio, servono interventi immediati”. Un albero caduto sopra una casa, un altro la notte scorsa, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia interviene sulle numerose segnalazioni pervenute nelle ultime settimane dai residenti di Flumini e del litorale quartese, evidenziando una situazione che il recente maltempo ha ulteriormente aggravato.

“Negli ultimi giorni – dichiarano dal Coordinamento cittadino – abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini di Flumini che denunciano condizioni sempre più critiche per quanto riguarda strade, marciapiedi e aree verdi. Il maltempo delle ultime settimane non ha fatto altro che peggiorare una situazione già compromessa da anni di mancati interventi strutturali”.

Particolare preoccupazione viene espressa per la zona di Stella di Mare 1, dove i disagi storici si sono trasformati in un concreto rischio per la sicurezza pubblica. “A Stella di Mare 1 la situazione è drammatica da decenni – sottolinea il Coordinamento – ma oggi la sicurezza è realmente a rischio. Tra carreggiate dissestate, marciapiedi impraticabili e alberature che necessitano di una gestione attenta e programmata, non è più possibile rinviare interventi che i residenti attendono da troppo tempo”.

Fratelli d’Italia chiede con urgenza che le aree di Flumini e del litorale vengano inserite nelle prossime programmazioni di riqualificazione e manutenzione urbana, con interventi mirati sia sulla viabilità sia sulla cura del verde pubblico.

“È necessario intervenire subito – conclude il Coordinamento cittadino – per mettere in sicurezza la zona e restituire dignità e servizi adeguati ai residenti. Il litorale rappresenta una risorsa fondamentale per tutta la città e non può essere lasciato in condizioni di degrado e precarietà. Servono programmazione, risorse e soprattutto volontà politica per dare risposte concrete ai cittadini”.